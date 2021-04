Tagt der Stadtrat doch wieder digital?

Halle (Saale) - Hohe Inzidenzwerte und eine Sitzung mit 56 Stadträten, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Zuhörern vor Ort in der Händelhalle - passt das zusammen? In der Online-Sitzung des Hauptausschusses ist eine erneute Diskussion entbrannt. Nachdem die Beschlüsse einer Online-Stadtratssitzung im Januar neu gefasst werden mussten, weil zwei Ratsmitglieder nicht durchgängig Internet-Empfang hatten, wird wieder analog getagt. „Warum tagen wir nicht per Video bei der hohen Inzidenz? Es wäre auch ein Zeichen in die Stadt hinein“ fragte Tom Wolter (Fraktion Mitbürger/Die Partei) mit Blick auf die Sitzung am kommenden Mittwoch. Technische Schwierigkeiten seien ihm nicht bekannt.

Auch Andreas Wels, Fraktionschef „Hauptsache Halle/Freie Wähler“ sah das so: „Wir haben eine Vorbildfunktion. Der Stadtrat kann daher nur digital stattfinden.“ Wels kündigte an, mit den beiden Stadträten Johannes Menke und Gernot Nette (Freie Wähler) zu sprechen und „eine gute Lösung herbeizuführen.“ Beide hatten damals angegeben, Verbindungsprobleme zu haben.

„Der Landtag und der Bundestag kommen doch auch in Präsenzsitzungen zusammen“

Bedenken hatte dagegen Bodo Meerheim (Die Linke). Das Risiko sei zu groß, dass etwas nicht richtig läuft und die Beschlüsse der Sitzung abermals ungültig werden könnten. „Der Landtag und der Bundestag kommen doch auch in Präsenzsitzungen zusammen“, sagte er. Melanie Ranft (Grüne) legte noch ein anderes Risiko in die Waagschale: Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob es eine Testpflicht für Stadtratsmitglieder bei Präsenzsitzung gibt - ähnlich wie die Testpflicht in Schulen.

Auf MZ-Anfrage erklärte die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke), dass sie grundsätzlich für digitale Sitzungen sei, da dies bei den hohen Inzidenzzahlen angemessen sei und zur Kontaktvermeidung beitrage. „Es gibt jedoch dazu noch viele offene Fragen, auch die, wie bekannt gemacht wird, dass die Sitzung online statt in Präsenz stattfindet, wenn sie digital abgehalten werden sollte“, erläuterte Müller. Denn die Einladungen für den Stadtrat sind längst verschickt und die Öffentlichkeit via Amtsblatt informiert. Die Fragen will sie nun klären. (mz/Silvia Zöller)