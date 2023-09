Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In einer Tour fährt die Diesellokomotive an diesem Vormittag auf kurzer Strecke hin und her. Lange warten muss die nächste Gruppe nicht, bis sie dran ist. Die Leute steigen die Leiter hoch, stellen sich zum Lokführer ins Führerhaus und schon geht’s los. Und wieder fährt die Lok vor und zurück. Bei jeder Fahrt wird auch die Hupe betätigt. Das Signal ist denn auch wiederkehrend zu hören auf dem Güterbahnhof Halle an diesem Samstag, an dem die DB Cargo nun das zweite Jahr in Folge den Tag der Schiene veranstaltet hat.