SWH bauen nach Bürgerwunsch Rampe am Riveufer in Halle - doch ist sie zu steil?

Besser steil als Treppen. Nach Wünschen von Anwohnern wurde eine Rampe an der Baustelle unter der Giebichensteinbrücke aufgeschüttet. Doch nicht alle sind mit der Lösung zufrieden.

Die sogenannte Behelfsrampe am Rive-Ufer

Halle (Saale)/MZ - 26 Grad Steigung misst die Wasserwaage bei der Rampe an der Baustelle unter der Giebichensteinbrücke. Auf einer Infoveranstaltung äußerten Anwohner, die Räder und Einkäufe lieber schieben als tragen wollten, den Wunsch nach einer Rampe. Der Bauleiter der Stadtwerke Halle (SWH) machte sich an die Planung und schüttete die Konstruktion auf. So erzählt es Iris Rudolph, Sprecherin der SWH: „Gesagt, getan. Da wir den Bürgern entgegen kommen wollen.“