Hofinhaber Heiko Bauermann (l.) und Landwirtschaftsminister Sven Schulze schauen sich den Betrieb in Steuden an.

Steuden/MZ - Kurz vor neun kommt Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) mit seinem Rad um die Ecke und fährt geradewegs in Richtung Hühnerhof Steuden. „Wir sind schon sechs Uhr aufgestanden und dann aus Mücheln hergefahren“, sagt er fit und gut gelaunt. Zusammen mit seinem Team ist er zur Zeit zehn Tage lang in Sachsen-Anhalt unterwegs. Gestartet in Freyburg mit Ziel in Magdeburg. „Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kommt man ganz anders ins Gespräch. Es gibt keine Hemmungen, die Leute sehen das gelbe Trikot und sprechen uns einfach an“, erklärt der Minister. Die Tour kam bereits im vergangenen Jahr sehr gut an und soll nun regelmäßig stattfinden.