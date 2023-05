Schon wieder sitzt der Rechtsextremist Sven Liebich auf der Anklagebank. Was ihm diesmal im Falle eines Schuldspruchs droht und wie der Prozessauftakt lief.

Halle (Saale)/MZ - Schon häufig stand Sven Liebich vor Gericht, nicht nur in Halle, sondern in mehreren Bundesländern. Und gerade einmal zwei Monate ist es her, dass das Oberlandesgericht Naumburg Liebichs Revision gegen die Verurteilung durch das Landgericht Halle wegen Volksverhetzung und Verleumdung verworfen hat. Sie ist damit rechtskräftig. Liebich erhielt eine zehnmonatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.