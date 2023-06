In Halle wurde am Dienstagabend ein Supermarkt auf der Salineinsel ausgeraubt. Zwei bisher unbekannte Täter konnten aus dem Norma-Discounter mit Bargeld flüchten.

Schwerer Raub in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend einen 38-jährigen Kassierer in einem Supermarkt auf der Salineinsel bedroht und ausgeraubt. Sie entwendeten unter Vorhalten eines Messers Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Anschließend flüchteten sie auf Fahrrädern. Der Norma Supermarkt wurde erst vor wenigen Tagen auf der Salineinsel im Lührmann Wohnzentrum eröffnet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.