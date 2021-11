Halle (Saale)/MZ - Die Entwicklung eines großen Areals zwischen Mansfelder Straße und Tuchrähmen in der Klaustorvorstadt schreitet voran. Der städtische Planungsausschuss soll bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 10. November, den Bebauungsplan in die Wege leiten. Geplant ist ein neues Wohn- und Geschäftsquartier, in dem auch ein Supermarkt einziehen soll. Die denkmalgeschützten Häuser an der Mansfelder Straße sollen saniert werden. Laut Stadtverwaltung bestehe Handlungsbedarf, weil die Gebäude sonst verfallen würden.

Aktuell wird das etwa 0,7 Hektar große Gebiet hauptsächlich als Parkplatz genutzt, die Gebäude stehen leer. Die Stadtverwaltung spricht deshalb von einem sogenannten städtebaulichen Missstand, der behoben werden soll. Die Grundstücke gehören zum großen Teil einem Investor, der bei der Stadt beantragt hat, einen Bebauungsplan zu erstellen.

Sanierung: Supermarkt an Mansfelder Straße geplant

Das Gebiet befindet sich in einem „städtebaulich und stadthistorisch bedeutenden Bereich“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das gesamte Areal sei Teil eines Denkmalbereichs. Auf der Fläche hinter den Vorderhäusern sollen dennoch mehrere Neubauten entstehen. Die historischen Strukturen sollen dabei aber bedacht werden.

Auf dem Gelände soll auch eine Tiefgarage gebaut werden, in der Bewohner und Kunden des geplanten neuen Lebensmitteldiscounters parken können. Zwischen den Neubauten sollen drei Höfe entstehen, die für die Öffentlichkeit geöffnet sein sollen. Zwar muss ein großer Kastanienbaum auf dem Grundstück gefällt werden, aber acht neue Bäume sollen gepflanzt werden. Zudem sollen die Dächer und die Fassaden der neuen Häuser nach Möglichkeit begrünt werden. Die genaue Gestaltung der Gebäude und auch die Höhe der Neubauten ist derzeit noch in Bearbeitung.