Halle (Saale)/MZ - - Gerade erst aus Ibiza zurück und schon steht der nächste Act an: Super Flu und ein Dutzend Orchestermusiker werden am Freitag das Publikum auf der halleschen Pferderennbahn mit ihren Klängen in Schwingung versetzen. Nicht zum ersten Mal bauen Mathias Schwarz und sein Kompagnon Feliks Thielemann alias Super Flu an dieser ungewöhnlichen Location ihr Equipment auf, und dennoch ist der Ort immer wieder ein besonderer für das hallesche DJ-Duo, das übers Jahr durch die halbe Welt tourt und Festivals, Klubs und Dancefloors in Europa, Asien, Amerika und im arabischen Raum bespielt. „Halles Rennbahn ist einfach klasse“, so Schwarz.