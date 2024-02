In Halle-Neustadt ist am Samstagmorgen eine Frau aus einem Haus an der Magistrale gestürzt. Was bisher bekannt ist.

Frau stürzt in Halle aus Hochhaus in den Tod

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt spielten sich am Samstagmorgen tragische Szenen ab. Kurz nach 9 Uhr stürzte eine Frau aus einem elfgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Magistrale in die Tiefe. Schnell eingetroffene Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun. Sie verstarb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

Das Mehrfamilienhaus in an der Magistrale in Halle-Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach Angaben einer Polizeisprecherin liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Suizid“, so eine Polizeisprecherin. Zur Identität der Frau machte die Polizei keine Angaben.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.