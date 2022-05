Südstadt-Gymnasium Halle: Oberstufe in Gefahr?

Blick auf den Innenhof des Lyonel Feininger Gymnasiums in Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halles Schullandschaft herrscht Bewegung. Hieß es vor einigen Jahren noch, dass Schulen zu voll sind und Gymnasial- und vor allem Gesamtschulplätze fehlen, bahnt sich für das Schuljahr 2022/23 jetzt ein anderes Problem an: Diesmal gibt es zu wenig Schüler. Betroffen sind die 11. und 12. Klassen des Gymnasiums Südstadt, die laut Schulentwicklungsplan nicht die erforderliche Größe von mindestens 50 Schülern erreichen. Obwohl sich beide Schulen vehement dagegen wehren, sollen die betroffenen Jahrgänge mit dem Lyonel-Feininger-Gymnasium (LFG) in der Altstadt zusammengelegt werden.