Polizeieinsatz: Suche nach Supermarkt-Dieben in Halle ohne Erfolg

Halle (Saale)/MZ - - Zwei Ladendiebe haben am Freitagabend einen Polizeieinsatz in der Ludwig-Wucherer-Straße ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, hatten die Männer in dem Markt Getränke gestohlen. Als ein Mitarbeiter sich ihnen in den Weg stellte, sei ihm mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Die Diebe flohen, eine Suche nach ihnen im Umfeld blieb zunächst ohne Erfolg. Der Supermarkt-Mitarbeiter kam zur Behandlung ins Krankenhaus.