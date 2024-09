In der Oppiner Straße in Halle sind in einer Rossmann-Filiale Waren im Wert von fast 1000 Euro geklaut worden. Nun sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach einem Mann.

Aus einer Rossmann-Filiale in der Oppiner Straße in Halle sind wertvolle Waren geklaut worden.

Halle (Saale). - Die Polizei in Halle sucht nach einem Mann, der bereits am Freitagabend, 16. Februar, in einer Drogerie in der Oppiner Straße in Halle Waren im Wert von fast 1000 Euro gestohlen haben soll.

Demnach ist die Identität des Mannes bislang ungeklärt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

So sieht der Gesuchte aus:

Wer kennt den Mann und weiß, wo er sich aufhält? Foto: Polizei

Wer den Mann kennt und weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.