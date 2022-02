Sturmtief wütet: Tausende Menschen nördlich von Halle ohne Strom

Zeynep hat auch im nördlichen Saalekreis zugeschlagen. Freitagabend fiel in mehreren Orten der Strom aus.

Halle (Saale)/MZ - Sturmtief Zeynep hat am Freitagabend auch im nördlichen Saalekreis gewütet. Kurz vor 22 Uhr fiel in den Orten Gutenberg, Sennewitz und Teicha (alle Gemeinde Petersberg) der Strom aus. „Es hat kurz geflackert. Und dann war es dunkel“, sagten Betroffene der MZ. Tausende Menschen saßen im Dunkeln. Auch kurz vor Mitternacht war der Strom noch nicht da. Man habe den zuständigen Energieversorger informiert, hieß es es aus der Leitstelle in Halle. Man wisse aber nicht, wie lange es dauere, bis der Strom wieder verfügbar sein.