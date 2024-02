Sturmtief Olga Sturmtief Olga sorgt für Feuerwehreinsätze in Halle und dem Saalekreis

In der Nacht zum Mittwoch mussten in Halle und im Saalekreis Feuerwehren zu Sturmeinsätzen ausrücken. In Teilen der Gemeinde Teutschenthal fiel der Strom aus. Was die Feuerwehr in unserer Region zu tun hatte.