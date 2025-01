Ein Mann hat in der Nacht zum Montag für einen stundenlangen Polizeieinsatz gesorgt. Warum das SEK Sachsen-Anhalt eine Gartenanlage in Zscherben gestürmt hat.

Zscherben/MZ - Große Aufregung herrschte in der Nacht zum Montag in der Gartenanlage „Zur Erholung“ in Zscherben im Saalekreis. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei rückten gegen Mitternacht an und umstellten die gesamte Gartenanlage.