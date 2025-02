Für Tomi Wilenius begann der Montag mit einer Enttäuschung: Sein Plan, nach dem Ausradeln im Eiszelt noch in der Sauna zu schwitzen, fiel ins Wasser. Vor dem Ort der Wahl angekommen, stand der Eishockey-Spieler der Saale Bulls vor verschlossenen Türen – der Betrieb ruhte wegen technischer Arbeiten. „Das ist schade. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Zu Hause in Finnland ist es sehr verbreitet, erst zu schwitzen und sich dann in einem See abzukühlen“, sagt Wilenius.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.