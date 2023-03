Zimmer in Wohnheimen des Studentenwerks Halle sollen ab April teils deutlich teurer werden. Doch gegen die Mieterhöhung formiert sich Widerstand.

Mit Video: Studierende in Halle wehren sich gegen Mieterhöhungen in Wohnheimen

"Fairmieten statt Erhöhen": Kundgebung gegen angekündigte Mieterhöhungen in Wohnheimen des Studentenwerks Halle

Halle (Saale)/MZ - Die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie haben Studierende bereits empfindlich getroffen. Nun müssen sich viele von ihnen in Halle wohl zusätzlich auf eine Erhöhung ihrer Wohnkosten einstellen. Denn das Studentenwerk Halle hat angekündigt, Mieten in Wohnheimen ab April zu erhöhen. Zimmer würden so um bis zu 41 Prozent teurer, teilt der Studierendenrat (Stura) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit – eine Zahl, die der Geschäftsführer des Studentenwerks Halle, Detlef Kohrs, auf Anfrage bestätigt.