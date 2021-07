Studierende demonstrieren auf dem Universitätsplatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am heutigen Mittwoch demonstrierten Studierende bei einer Kundgebung auf dem Universitätsplatz am Mittag gegen Einsparungen an der Universität Halle. Die Demo war zugleich die erste Aktion des am gleichen Tag gegründeten Aktionsbündnis #MLUnterfinanziert.

Gerade kleinere und geisteswissenschaftliche Fächer sind von den geplanten Einsparungen bedroht. So sind sieben der elf in Frage stehenden Lehrstühle an der Philosophischen Fakultät I angesiedelt. Es geht um Professuren für unter anderem Indologie, Südasienwissenschaften, Orientarchäologie sowie Latein und Altgriechisch. „Viele der Einsparungen betreffen auch die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern“, sagt Sabine Häusler, die Indogermanistik erforscht und unterrichtet. Die Dozentin unterstützt den Protest der Studierenden und mahnt, dass gerade in Sachsen-Anhalt und bei dem Wahlerfolg antidemokratischer Kräfte, nicht bei der Qualität der Lehramtsausbildung und der humanistischen Bildung gespart werden dürfe.

Lukas Wanke, studentisches Mitglied im Senat der Uni Halle, sieht neben der Landesperspektive auch die Attraktivität des Standorts Halle in Gefahr. Die Universität sei ein großer Faktor für den Zuzug junger Menschen. Gerade das ausgeprägte Angebot an kleineren Fächern sei profilgebend. Wanke sieht die Landesregierung in der Pflicht, auf den studentischen Protest zu reagieren: „Das Land hat sich zu unseren Forderungen zu verhalten.“ Um das zu unterstreichen, wird er eine Kopien der 16.017 Unterschriften unter einer Petition des Fachschaftsrates gegen die Einsparungen an alle demokratischen Parteien in Magdeburg schicken. Auch Protestaktionen in der Landeshauptstand stünden, so Wanke, von Seiten #LMUnterfinanziert an.