Studentin aus Halle plant Hosen aus Hühnerfedern

Weltweit fallen jedes Jahr Millionen Tonnen Federn an. Nur wenige werden weiterverarbeitet. Studentin Sophia Reißenweber aus Halle will das ändern - und aus dem Tierprodukt Kleidung machen.

Auf dem Permakulturhof Biophilja in Halle hat Sophia Reißenweber an den Federn von Hühnern geforscht. Ihr erstes Produkt: ein Vlies.

Halle (Saale)/MZ - Die Federn sind überall. In jeder Ecke der Wohnung, in jedem hinterletzten Winkel. „Sie flogen in allen Zimmern durch die Luft, aber ich habe mir die ganze Zeit gesagt, dass ich das für die Wissenschaft mache“, meint Sophia Reißenweber. Die Studentin hat sich die Federn selbst in die eigenen vier Wände geholt. Einen riesigen Sack voll, die gesammelten Federkleider von 30 Hühnern. „Die waren frisch gerupft und an den Federkielen klebte noch Blut.“ Deswegen musste die 24-Jährige die filigranen Tierprodukte erst waschen und dann den Kiel vom Rest der Feder trennen. „Das allein hat zwei Wochen gedauert.“