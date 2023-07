Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Vormittags sitzt Jonathan Sieber, Student der Rechtswissenschaft, in Vorlesungen oder im Juridicum, der juristischen Bibliothek, und wälzt Bücher. Mittags trifft er Freunden in der Mensa. Dann geht es zurück in den Hörsaal. Am frühen Abend, erzählt Sieber, widmet er sich zwei bis drei Stunden der Parteiarbeit, schreibt Mails oder telefoniert. Erst danach gönnt sich der Student ein wenig Freizeit. Im Herbst vergangenen Jahres hatte er die Partei „Bündnis Deutschland“ mitgegründet. Doch wer ist der junge, aufstrebende, seit 2019 in Halle lebende Politiker, der anders als viele seiner großstädtischen Altersgenossen bürgerlich-konservativ eingestellt ist?