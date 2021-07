Stuckdecke des Festsaals im Stadthaus soll gerettet werden

Halle (Saale)/MZ - Seit Mai ist der große und prächtige Festsaal im Stadthaus gesperrt, weil die bemalte und reichlich verzierte Stuckdecke abzustürzen droht. Hier herrscht Lebensgefahr. Bei der Suche nach den Gründen für die Schäden an der Nordfassade, in der sich Risse bilden, Verformungen auftreten und Teile herabfielen, hatte ein Statiker auch die Dachkonstruktion untersucht.

Dabei hatte er festgestellt, dass die Aufhängung der Decke, die mit Drähten an Holzbalken befestigt ist, zu 75 Prozent nicht mehr existiert. Erschütterungen könnten die komplette Decke zum Absturz bringen. Nun will die Stadt die Gefahr bannen, Stuckdecke und Nordfassade sanieren lassen. 635.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Als Dringlichkeitsvorlage hat der Finanzausschuss das Papier an diesem Dienstag auf dem Tisch.

Mit Sanierung der Decke einen „drohenden Totalverlust“ abwenden

Demnach soll noch im vierten Quartal die Stuckdecke gesichert werden. Bis Juni 2022 will die Stadt dann auch die Fassade in Ordnung bringen lassen. „Ohne diese Investition würden sowohl der Festsaal und der Dachstuhl als auch die Fassade kurz- und mittelfristig größeren Schaden nehmen“, argumentiert die Beigeordnete für Kultur und Sport, Judith Marquardt, in der Beschlussvorlage. Man wende mit der Sanierung einen „drohenden Totalverlust ab“.

Das Stadthaus war zwischen 1891 und 1894 nach den Plänen des Kölner Architekten Emil Schreiterer erbaut wurden. Das gesamte Gebäudeensemble steht unter Denkmalschutz. Bereits im August 2020 waren Schäden an der Fassade festgestellt worden, als sich Fugenmaterial löste und auf den Markt stürzte. Daraufhin hatten die Untersuchungen begonnen. Laut Marquardt sei der Reparaturbedarf am gesamten Stadthaus hoch. Deshalb soll ein Planer beauftragt werden, ein Konzept für eine Gesamtsanierung zu erarbeiten. Solange könnten Saal und Fassade aber nicht warten.