Stromausfall in Halle - Verdächtiger wurde in Anstalt gebracht

Durch dieses Loch im Zaun soll der Verdächtige am Donnerstag ins Umspannwerk gelangt sein.

Halle (Saale)/MZ - Ein 36-Jähriger, der im Verdacht steht, das Neustädter Umspannwerk angegriffen zu haben und damit am Donnerstagabend den großflächigen Stromausfall in Halle und im angrenzenden Saalekreis verursacht zu haben, befindet sich inzwischen offenbar in psychiatrischer Behandlung.