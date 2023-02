Der Stromausfall, der am Donnerstagabend weite Teile von Halle lahmgelegt hat, wirft Fragen auf. Ein Mann ist in Polizeigewahrsam genommen worden.

Polizei ermittelt gegen Mann nach Blackout in Halle

Das Umspannwerk in Halle-Neustadt: Dort wurde am Donnerstagabend ein Mann festgenommen, der einen Stromausfall verursacht haben soll.

Halle (Saale)/MZ - Einen Tag nach dem großflächigen Stromausfall in Halle und dem Saalekreis, in dessen Folge ein Mann festgenommen wurde, wird auf Hochtouren ermittelt. Noch sind viele Fragen offen. Erste Gerüchte, wonach Kabeldiebe den Blackout verursacht haben könnten, haben sich nicht bestätigt. Dennoch hielten sich die Behörden am Freitag auf MZ-Anfrage bedeckt. Ob es sich möglicherweise um Sabotage handelte, ist unklar.