Die Situation an den Energiebörsen hat sich entspannt. Die positiven Effekte gibt die EVH an ihre Kunden weiter - warum sich die Abschläge aber nicht ändern.

Strom wird in Halle ab 1. Juli bis zu 25 Prozent günstiger

Halle (Saale)/MZ - Nach der Entlastung zum 1. April will die EVH in Halle die Strompreise für ihre 140.000 Kunden ab 1. Juli erneut senken. Wie die Stadtwerketochter am Mittwoch mitteilte, werden die Arbeitspreise je nach Vertrag zwischen 11,27 und 12,8 Cent je Kilowattstunde fallen - dies soll eine Senkung zwischen 23 und 25 Prozent entsprechen.