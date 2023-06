Streiten will gelernt sein - Über den zivilisierten Disput

Unterhausdebatte in Franckeschen Stiftungen

Zu einer sogenannten Unterhausdebatte wurde am Mittwoch in die Franckeschen Stiftungen eingeladen.

Halle (Saale)/MZ - Die Franckeschen Stiftungen haben Besucher eingeladen, um sich einmal gegenseitig die Meinung zu sagen. Den Rahmen dafür bildet ein neues Format, welches angelehnt ist an Debatten im britischen Unterhaus. Deshalb sind am Mittwoch im Freylinghausen-Saal die Stuhlreihen so gestellt, dass sie zwei gegenüberliegende Blöcke bilden.