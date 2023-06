Letzte Handgriffe: Die Museumsmitarbeiter Gunnar Arzberger (links) und Enrico Burjahn hausen ein Modell des Hauses Lerchenfeldstraße 25 ein. Dort befand sich in den 1920-ern die KPD-Zentrale Halle-Merseburg. Vor der Wende stand das Modell in der ständigen Ausstellung des Bezirksmuseums.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Gleich am Eingang prasselt eine Schimpfwörter-Tirade auf Besucher nieder. Wer genau hinhört, kann aus der „Klangdusche“ aber auch entschuldigende Sätze vernehmen. Genau darum geht es in der neuen Jahresausstellung im Stadtmuseum: Ums Streiten, möglicherweise auch einmal, ohne sich einig zu werden oder einen Kompromiss zu finden, aber auch darum, miteinander im Gespräch zu bleiben und so Zusammenhalt in der Gesellschaft zu schaffen.