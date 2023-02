Der umstrittene Kabarettist Uwe Steimle soll erneut in Halle auftreten. Steintor-Varieté-Betreiber Rudenz Schramm steht deshalb in der Kritik.

„Halle gegen Rechts“ will Rudenz Schramm aus dem Bündnis ausschließen

Neuer Auftritt von Uwe Steimle in Halle

Halle (Saale)/MZ - Steintor-Varieté-Chef und Linken-Fraktionsmitglied Rudenz Schramm soll aus dem Bündnis „Halle gegen Rechts“ ausgeschlossen werden. Nach MZ-Informationen ist am 14. Februar eine Mitgliederversammlung geplant, in der ein entsprechender Antrag zur Debatte steht. Der Schritt wird damit begründet, da Schramm den umstrittenen Kabarettisten Uwe Steimle am 7. Mai erneut im Steintor-Varieté auftreten lässt. Das Bündnis hatte schon gegen Steimles ersten Auftritt im Juni vergangenen Jahres protestiert.