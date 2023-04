Halle (Saale)/MZ - Die islamische Gemeinde Halle will das sogenannte Zuckerfest nach dem Fastenmonat Ramadan am 21. April im Stadion in Halle-Neustadt feiern. Weil an dem Datum aber eigentlich schon die Grundschule „Am Ludwigsfeld“ in dem Stadion ihren Sportabzeichen-Tag durchführen wollte, gab es einen Konflikt.

