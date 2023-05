In Halle-Neustadt kam es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden zog eine Schreckschusswaffe und drohte damit.

Streit in Halle-Neustadt eskaliert: Mann zieht Schreckschusswaffe und bedroht seinen Kontrahenten

Auseinandersetzung in Halle-Neustadt

Wie die Polizei am Samstag mitteilt kam es am Freitagabend in der Neustädter Passage zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und einem 21- Jährigen. Dabei zog der jüngere Mann eine Schreckschusswaffe aus dem Hosenbund, drohte dem Älteren damit und entfernte sich anschließend vom Ereignisort.

Die alarmierte Polizei konnte den 21-Jährigen in einer nahegelegenen Bar aufgreifen. Die Waffe wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Sie war nach Angaben der Polizei ungeladen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.