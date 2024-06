Ein Angriff hat sich in Halle in einem Mehrfamilienhaus in der Staßfurter Straße ereignet. Das Opfer musste ins Krankenhaus.

Halle (Saale)/DUR. - In der Nacht zu Freitag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Staßfurter Straße in Halle zu einer Körperverletzung gekommen.

An einer Wohnungstür griffen zwei unbekannte Täter ihr Opfer mit Gewalt an. Dadurch sei der Geschädigte verletzt worden und musste laut Polizei zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach der Tat flüchteten die beiden Unbekannten vom Tatort, heißt es.