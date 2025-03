Am Freitag wird in Halle gestreikt. Betroffen sind Kitas und Horte des städtischen Eigenbetriebes. Was die Streikenden wollen und warum sie auf einen Protestmarsch verzichten.

Halle (Saale)/MZ. - Mehrere hundert Kita-Mitarbeiter haben am Freitag in Halle im Streik ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaften Verdi und GEW hatten dazu aufgerufen. Es geht ihnen um eine Gehaltserhöhung, Zuschläge für Überstunden und mehr freie Tage. In Halle sind rund 50 Einrichtungen des städtischen Eigenbetriebs Kita betroffen.

Weil die Streikenden auf einen Protestzug durch die Stadt verzichteten, gab es zwei Treffpunkte für Kundgebungen. Am Volkspark und im Capitol trafen sich laut Veranstaltern jeweils mehr als 100 Menschen.

Der Grund, weshalb es in Halle und auch in Magdeburg am Freitag keine Demonstrationszüge durch die Stadt gibt, ist der jüngste Anschlag auf eine solche Menschenansammlung in München. Die Gewerkschaften hatten sich beraten und bewusst die Sicherheit der Streikteilnehmer in den Vordergrund gestellt.