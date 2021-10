Streik hat begonnen: „Wir wollen ein politisches Signal senden

Halle (Saale)/MZ - In Halle hat am frühen Sonntagmorgen ein zweitägiger Streik im Nahverkehr begonnen. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden mit den Arbeitgeberverbänden hatte die Gewerkschaft Verdi auch in Halle am Einheitstag sowie am Montag zum Arbeitskampf aufgerufen. Die Betriebshöfe in der Freiimfelder Straße und am Rosengarten werden von Gewerkschaftsmitgliedern blockiert, so dass keine Busse und Bahnen die Depots verlassen können.

Dafür kämpft die Gewerkschaft

„Es geht uns nicht darum, dass wir Halle am Tag der Einheit in ein schlechtes Licht rücken wollen. Wir haben den Termin aber bewusst gewählt, um ein politisches Signal auch an die Bundespolitik zu senden“, sagte Paul Schmidt, Verhandlungsführer von Verdi in dem Tarifstreit, der MZ. Seit elf Monaten ringe man mit den Arbeitgebern um eine Einigung, ohne dass sich die Gegenseite aber mit ernsthaften Vorschlägen auf die Arbeitnehmer zubewegen würde. Stattdessen würden die Vorstellungen der Arbeitgeber eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bedeuten. Das werde man nicht akzeptieren.

Lohnkürzungen durch die Hintertür?

Laut Verdi hatten die Arbeitgeber zwar angeboten, den Urlaub von 30 auf 31 Tage zu erhöhen, dafür sollten aber die bezahlten freien Tage am 24. und 31. Dezember gestrichen werden. Zudem gab es den Vorschlag, den Zuschlag für Mitarbeiter im Dreischicht-System von derzeit 120 auf 200 Euro zu erhöhen - dafür aber die bezahlten Pausen zu streichen. „Im Ergebnis hätten wir dann weniger Geld in der Tasche“, kritisierte Straßenbahnfahrer Klaus Müller, der seit 30 Jahren „auf dem Bock“ in der Tram sitzt. Auch das Sterbegeld solle gestrichen werden. „Stattdessen fragen die Arbeitgeber, wie wir uns denn unseren Beitrag in der Corona-Pandemie vorstellen. Das ist eine Provokation“, meinte Havag-Betriebsratschef Ulrich Richter.

"Wir wollen Halle nicht schaden, aber ein politisches Signal senden", sagte Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

So läuft am Einheitstag der Ersatzverkehr

Zum Tag der Einheit organisiert die Havag noch bis 22 Uhr einen Notverkehr. Die Buslinie 63 fährt von Trotha über Reileck, Steintor, Hauptbahnhof, Rannischer Platz, Vogelweide, Veszpremer Straße bis Beesen. Weiterhin verkehrt die Buslinie 62 ab Eselmühle über Rennbahn, Markt, Frackeplatz und dann zum Hauptbahnhof. Die Havag verweist auf ihre Internetseite. Dort werde man über aktuelle Entwicklungen informieren. Unterdessen können Reisende ihre Havag-Tickets in Halle für die Busse des OBS sowie die Züge von Aellio und für die S-Bahn nutzen. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Arbeitgebern ist für Mitte Oktober geplant.