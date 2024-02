Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Kinos in Mitteldeutschland dazu aufgefordert, sich an einem Warnstreik zu beteiligen. Dazu aufgerufen sind Beschäftigte in Halle, Leipzig, Magdeburg und Chemnitz.

Halle/MZ. - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Kinobeschäftigten von CinemaxX und CineStar in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu einem Warnstreik aufgerufen. In Halle, Leipzig, Chemnitz und Magdeburg werden die Streikenden die Arbeit am 15. Februar, von drei Uhr, bis zum 16. Februar bis zwei Uhr niederlegen, so die Gewerkschaft. Mit erheblichen Beeinträchtigungen des Kinobetriebs ist zu rechnen, teilt verdi außerdem mit.

Welche Auswirkungen die Streiks auf den Kinobetrieb haben werden, ist unklar. Momentan würden Vorstellungen nicht abgesagt.