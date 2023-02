Neues Wohngebiet in Ammendorf

An der Alten Heerstraße entsteht ein neues Wohngebiet.

Halle/MZ - Auf dem Gelände des ehemaligen Betonwerks in Halle-Ammendorf an der Alten Heerstraße soll ein neues Wohngebiet mit Einfamilienhäusern entstehen. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, die beiden Erschließungsstraßen nach den Schriftstellerinnen Christa Wolf und Sarah Kirsch zu benennen. Der Kulturausschuss stimmte dem Vorschlag am Mittwoch zu. Im Stadtrat wird erneut darüber beraten.