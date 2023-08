Neuntes Genzmer Brückenfest Straßenfest in Halle will mit vollem Programm für jedes Alter Tausende Besucher anlocken

Das Genzmer Brückenfest hat sich inzwischen zu einem der größten Stadtteilfeste in Halle gemausert. Am Sonntag bietet es wieder zahlreiche Attraktionen. Was die Besucher erwartet.