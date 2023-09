„Streitfest“ am Treff in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - - Dass man dem Begriff und dem Thema „Streit“ sogar ein ganzes Fest widmen kann, haben am Montagnachmittag gleich mehrere Akteure eindrucksvoll bewiesen: Studierende der Sprechwissenschaften der Uni Halle haben in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement Halle-Neustadt, der Awo, der GWG Halle-Neustadt und den Organisatoren des Kulturellen Themenjahres der Stadt Halle zu einem „Streitfest“ an den Neustädter Treff geladen. An bunten Ständen auf der belebten Achse zwischen Einkaufszentrum und Brunnen am Treff gab es verschiedene Möglichkeiten des Mit- und Selbermachens, um sich mit Streit und seinen Formen auf kreative Weise auseinanderzusetzen.