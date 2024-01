Am Montag haben sich Klimaaktivisten in Halle auf die Straße geklebt. Teils mussten sie mit Werkzeug von der Fahrbahn gelöst werden.

Halle (Saale)/MZ - Es war die erste Klebeaktion in Halle im neuen Jahr: Als am Montag Klimaaktivisten der Letzten Generation am Dessauer Platz ihre Hände mit Schnellkleber und Sandgemisch auf der Fahrbahn fixierten, hinderten sie Verkehrsteilnehmer für dreieinhalb Stunden an der Weiterfahrt. Welches Nachspiel die Protestaktion hat, bleibt abzuwarten.