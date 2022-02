Straßenbahn kollidiert beim Hallorenring in Halle mit PKW

Ab Abend knallte es in der Nähe vom Hallorenring, als ein Pkw und eine Straßenbahn kollidierten. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend sind in Neustadt eine Straßenbahn und ein PKW zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 18:30 Uhr beim Hallorenring. Die Fahrerin des PKW wurde wegen einer leichten Verletzung vor Ort in einem Rettungswagen behandelt - ins Krankenhaus musste sie aber nicht mitkommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Zeugen des Unfalls befragt.