Straßenbahn entgleist und in Hauswand gekracht: Ermittlungen nach schweren Bahnunfall in Halle eingestellt

Bahnunfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagmorgen des 21. August des vergangenen Jahres war in Halle am Hallorenring eine Straßenbahn entgleist und gegen eine Hauswand gekracht. Nun ist klar, die Staatsanwaltschaft Halle hat die Ermittlungen zu dem Unfall, bei dem vier Menschen verletzt worden, eingestellt.