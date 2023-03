Straßenbahn entgleist und in Hauswand gekracht: Ermittlungen nach schwerem Bahnunfall in Halle eingestellt

Bahnunfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Morgen des 21. August 2022 war in Halle am Hallorenring eine Straßenbahn entgleist und gegen eine Hauswand gekracht. Nun ist klar: Die Staatsanwaltschaft Halle hat die Ermittlungen zu dem Unfall, bei dem vier Menschen verletzt worden sind, eingestellt.