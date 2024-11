Halle im Baustellen-Wahn Straßen gesperrt: Hier wird in Halle jetzt noch länger gebaut

In Reideburg wird auf der Delitzscher Straße in Reideburg gearbeitet – vermutlich bis Dezember. In Ammendorf kommt die kaputte B 91 dazu. Und in der Seebener Straße ist Geduld gefragt.