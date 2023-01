Seit 150 Jahren nie asphaltiert: Ist das Halles schlimmste Straße?

Obwohl seit mehr als 150 Jahren Häuser an ihrem Rand stehen, wurde eine Straße in Halle-Reideburg nie ordentlich ausgebaut. Wie die Stadtverwaltung das erklärt.

Anwohner beschweren sich über schlechten Straßenzustand in Reideburg.

Halle (Saale)/MZ - Dass es am Rand der Stadt mitunter schon etwas rustikaler zugeht, wird wohl den meisten Hallensern bewusst sein. Im Stadtteil Reideburg, der ganz am östlichen Ende von Halle liegt, gibt es jedoch Zustände, die selbst in abgelegenen Dörfern nur selten vorkommen dürften.