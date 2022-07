Baustelle in der Trothaer Straße in Halle - ist die Fahrbahn eingebrochen?

Ungeplante Sperrung in Halle: Stadtauswärts ist in Höhe der Köthner Straße Schluss.

Halle (Saale)/MZ - Im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen dürfte mancher Pendler eine unschöne Überraschung erleben: Ohne Ankündigung ist die Trothaer Straße stadtauswärts in Höhe Köthener Straße gesperrt worden. Ein Loch ist in der Straße zu sehen, dem Vernehmen nach soll sie abgesackt sein.

Ist hier die Straße abgesackt? Das Loch in der Trothaer Straße. Foto: Wolfram Schlaikier

Im städtischen Baustellenkalender ist die Sperrung nicht aufgeführt, auch sonst gab es am Mittwoch keine Mitteilung zum Thema. Die Umleitung führt über Köthener Straße und Saalebahn. Schon am Mittwoch zeichnete sich ab, dass die Ampelschaltung dafür nicht ausgelegt ist, so das sich Staus bildeten.