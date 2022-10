Strafvollzug in Sachsen-Anhalt "Leichte sadistische Neigung“: Schikanen in der JVA „Frohe Zukunft“ in Halle?

Ein Zeuge berichtet vor dem Landgericht Halle von sexuellen Übergriffen in der JVA „Frohe Zukunft“ in Halle. Von den zuständigen Beamten habe er zunächst keine Unterstützung erhalten. Was der Mann vor Gericht genau erzählt hat.