Halle (Saale)/MZ - Es wird die größte Feuerwehrübung in der Geschichte Halles. Am Samstag sollen über 500 Einsatzkräfte aus der Stadt, dem Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz in der Dölauer Heide den Kampf gegen einen Waldbrand trainieren. Allerdings stößt der Termin bei Umweltschützern wie der Initiative Pro Baum und dem Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA) auf Kritik. „Das Vorhaben ist hochgradig unverantwortlich, weil die Übung mitten in der Brut- und Setzzeit der Fauna geplant ist“, zeigten sich die Umweltorganisationen am Mittwoch empört. Sie fürchten massive Schädigungen und Störungen in dem 740 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet, das durch Trockenheit, Windbruch und Massenabholzung ohnehin schon gelitten habe.

