Steuern rauf, Ausgaben runter - So will Halle 2023 wirtschaften

Halle (Saale)/MZ - Dass sich bald alle Hallenser etwas wärmer anziehen müssen, liegt nicht nur am kommenden Herbst, sondern sprichwörtlich auch an der finanziellen Lage der Stadt. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hat am Montag den Entwurf des städtischen Haushalts für das Jahr 2023 vorgestellt und gleich zu Anfang klar gemacht, dass es nicht einfach wird. Halle muss ab sofort jedes Jahr 13,5 Millionen Euro einsparen. Das ist eine Vorgabe der Aufsichtsbehörde. Um dieses Ziel zu erreichen, will Geier in mehreren Bereichen kürzen und gleichzeitig die Steuern erhöhen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

