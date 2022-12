Steuereinnahmen in Halle - Gute Prognose für die Stadt

Was die Entwicklung der Gewerbesteuer in der Saalestadt für die Sparpläne und die Politik im kommenden Jahr bedeutet.

Halle (Saale)/MZ - Halles Wirtschaft brummt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind zuletzt stark gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, verbuchte die Stadt Halle alleine in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 Einzahlungen in Höhe von 87 Millionen Euro. Das sind 30 Prozent mehr als in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021. Einen derartigen Anstieg habe es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben, heißt es. Halle steht damit im Vergleich zu anderen Städten in Sachsen-Anhalt sehr gut da. Außerdem ergeben sich für die Stadtpolitik plötzlich ganz neue Spielräume.