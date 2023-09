Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - - Leises Tuscheln in den voll besetzten Stuhlreihen in der Thalia-Buchhandlung am Markt. „Guck mal, da ist er ja“, stößt eine ältere Dame ihre Nachbarin an, während sich Stephan Ludwig etwas abseits ein Headset anlegen lässt. Über 130 Fans des halleschen Krimi-Autors, vor allem dank seiner verfilmten „Zorn“-Bücher bekannt über Landesgrenzen hinaus, sind am Mittwochabend der Einladung zu einer Lesung aus Ludwigs neuestem Buch – laut Autor ein Roman – gefolgt.