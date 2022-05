Stellenbesetzung bei Bühnen Halle - eine Posse im Theaterstreit

Am Landgericht Halle sollte ein Urteil zur Stellenbesetzung der Bühnen Halle fallen. Die Verkündung wurde aber erneut verschoben.

Halle (Saale)/MZ - Erst hat im Landgericht ein freier Saal gefehlt, jetzt hatte die Richterin keine Zeit: Im Theaterstreit an Halles Bühnen ist der letzte Vorhang noch immer nicht gefallen. Am Donnerstag sollte am Landgericht Halle das Urteil im Streit um die Beendigung des Vertrages mit dem damaligen Geschäftsführer der Bühnen Halle (TOOH), Stefan Rosinski, sowie die Neubesetzung der Stelle mit Uta van den Broek gesprochen werden. Dazu kam es nicht - der Termin wurde zum zweiten Mal verschoben.