Steigende Inzidenz, mehr Kranke: Welche Coronaregeln ab Freitag wieder für Halle gelten

Ab Freitag gilt in der Stadt Halle wieder die Landesverordnung. Was das für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen und Clubs in Halle bedeutet.

Halle (Saale)/MZ - Angesichts rasant steigender Sieben-Tage-Inzidenz und einer täglich zunehmenden Zahl an Corona-Erkrankten in der Saalestadt hebt die Stadt Halle die Lockerungen in puncto Testpflicht wieder auf und kehrt bereits am Freitag, 5. November, zur geltenden, nicht gelockerten Landesverordnung zurück.